ميسي يثأر من البرازيل ويتوج الأرجنتين بالسوبر كلاسيكو

يميز مباراة الرياض عن كل مواجهاته للسيليساو

العواصم ـ وكالات:

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو 1-0، أول أمس، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية «الرياض».هدف المباراة الوحيد سجله ميسي بعد مرور 14 دقيقة فقط على بداية اللقاء، ليثأر لمنتخب التانجو من خسارة الكأس نفسه أمام البرازيل، في جدة قبل نحو عام.

وأشاد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بأداء التانجو خلال الفوز الودي على البرازيل (1-0)، وقال ميسي، خلال تصريحات صحفية، نقلها الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على «تويتر»: «عندما تفوز تتمكن من العمل بهدوء، هذا أمر إيجابي للغاية».وأضاف صاحب هدف اللقاء الوحيد: «لقد لعبنا بشكل جيد، الجميع ركض كثيرًا، هذا ما ينبغي علينا القيام به.. التكتيك الذي لعبنا به المباراة، يعتمد على وجود خط دفاع قوي، ومن الجيد أن نجيد اللعب بعدة طرق».

وتابع نجم برشلونة: «في الشوط الأول ارتكبنا بعض الأخطاء، عن طريق التمريرات السيئة، وعدم الدقة، وهذا الأمر خلق لنا عدة متاعب.. لكن في الشوط الثاني قدمنا أداءً جيدًا وتحسنا كثيرًا».وعن موقفه من المباراة الودية المقبلة ضد أوروجواي، قال: «أنا جاهز، إذا أراد سكالوني (المدرب) أن ألعب يوم الاثنين سألعب».

وأضاف أنه شعر بالتنافسية بين المنتخبين في المباراة «أكثر من أي وقت مضى»، متابعًا: «من الرائع دائمًا الفوز على البرازيل».وأردف ميسي: «لقد نفذوا هجمتين مرتدتين علينا، لكن لم يخلقوا في أي وقت فرصا للتهديف.. كنا متمركزين بشكل جيد، كانت مباراة صعبة للغاية».وختم بقوله: «لقد كانت مباراة متكافئة، ومن الإيجابي جدًا أننا فزنا بها».

من جانبه، أكد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، أن لاعبيه أظهروا أنهم يقاتلون من أجل القميص، و»يؤدون على نحو طيب» أمام منافسين بحجم البرازيل.وقال سكالوني: «تعامل الفريق بشكل جيد، بغض النظر عمن لعب. هؤلاء الفتية يبذلون قصارى جهدهم من أجل القميص ويلعبون بصورة رائعة، وهذا هو المهم».

وأضاف: «هم مهمون للغاية من أجل هذا النوع من المباريات لأنهم يخوضون اللقاءات بمعنويات مرتفعة»، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة (تي واي سي سبورتس) الأرجنتينية عقب الفوز 0-1 على البرازيل في الرياض.لكن المدرب عاد واعترف أن المنتخب البرازيلي «استحوذ على الكرة في الشوط الأول»، برغم أنه لم يشكل خطورة كبيرة.

الى ذلك، وجه تياجو سيلفا قائد منتخب البرازيل، انتقادات قاسية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد نهاية السوبر كلاسيكو بين الغريمين.. وحسم ميسي السوبر كلاسيكو لصالح الأرجنتين بهدف بعد حصوله على ركلة جزاء، ليتقدم لها بنفسه ويسددها، لكن الحارس أليسون بيكر نجح في التصدي لها، قبل أن تعود الكرة للبرغوث، الذي وضعها بسهولة داخل الشباك.

وقال سيلفا تعليقًا على ركلة الجزاء «ميسي يستفيد من شعبيته الكبيرة، حيث يحصل على الحماية من جانب الحكام. هذا ليس عذرًا أو تبريرًا للهزيمة».وأضاف في تصريحات لصحيفة جلوبو سبورت «ميسي يفرض هيبته وسيطرته على الحكام، نتحدث مع بعض اللاعبين في إسبانيا وأخبرونا بذلك أيضًا، ليونيل يسعى دائمًا للسيطرة على المباريات بهذه الطريقة وهذا لا يصح».وتابع ساخرًا «إذا حدث الأمر نفسه مع كاسيميرو، لن يُصدر الحكم أي قرار، لأن لاعب السامبا سيئ ولا يستحق أي شيء».

ونوه «نحن رهينة لهذا الوضع، يجب أن يضع الحكام نجومية ميسي خارج الملعب، الجميع داخل المستطيل الأخضر سواسية».وأوضح «ميسي ليس لديه هذه الميزة في دوري أبطال أوروبا لأن الحكام أكثر صرامة، لكن في إسبانيا ومع الأرجنتين الوضع يختلف تمامًا».

والتقطت عدسات الكاميرات، ميسي وهو يطالب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، بالصمت، خلال مواجهة المنتخبين.. وعلق سيلفا «لو كنت مكان ميسي، لما تصرفت مع رجل عجوز بهذه الطريقة لأنه سيغضب مني. بقدر ما لديك من موهبة، يجب أن يأتي التعليم أولًا».

وواصل هجومه بقوله «ميسي أراد قيادة المباراة والحكم لم يفعل أي شيء، لقد تجادل مع الحكم وظل الأخير يضحك».وأتم «نحن جميعًا نعجب باللاعب العظيم، لكن بمجرد دخولك إلى الملعب، يتعين عليك القيام بعملك فقط».