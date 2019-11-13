دانة النفطية تحصل على مبلغ 230 مليون دولار من اقليم كردستان

الصباح الجديد – وكالات:

ارتفعت حصة شركة دانة للغاز والنفط من مبيعات اقليم كردستان بنسبة 16.7 بالمائة وبلغت 230 مليون دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام.

ونقل موقع الشركة في تقرير ترجمته وكالة المعلومة ، عن الرئيس التنفيذي لشركة دانة باتريك المان قوله إن ” مجموعتنا حصلت خلال التسعة أشهر الأولى من العام على اعلى الواردات من إقليم كردستان العراق”.

واضاف أن ذلك “يرجع في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج والمدفوعات المنتظمة من الحكومة الإقليمية حيث وصلت المدفوعات الى 230 مليون دولار ، فيما استمرت علاقاتنا الداخلية القوية في الاستفادة من الأداء العام للأعمال”.

وتابع التقرير أن “شركة بيرل بتروليوم احد فروع شركة دانة تعمل على زيادة الإنتاج في إقليم كردستان.

حيـث لا تزال نسبـة 25 ٪ مـن احتياجـات الطاقة في المنطقة غيـر مستوفـاة ، ومـن المتوقـع أن يتجاوز الطلـب عـلى الطاقـة العرض على المـدى المتوسط والطويل ويمكّن حاليًا توليد ثلاثـة أرباع الإنتاج الرسمي لكهربـاء فـي الاقليـم”.