  • الأربعاء , 13 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • دانة النفطية تحصل على مبلغ 230 مليون دولار من اقليم كردستان

دانة النفطية تحصل على مبلغ 230 مليون دولار من اقليم كردستان

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد – وكالات:
ارتفعت حصة شركة دانة للغاز والنفط من مبيعات اقليم كردستان بنسبة 16.7 بالمائة وبلغت 230 مليون دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام.
ونقل موقع الشركة في تقرير ترجمته وكالة المعلومة ، عن الرئيس التنفيذي لشركة دانة باتريك المان قوله إن ” مجموعتنا حصلت خلال التسعة أشهر الأولى من العام على اعلى الواردات من إقليم كردستان العراق”.
واضاف أن ذلك “يرجع في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج والمدفوعات المنتظمة من الحكومة الإقليمية حيث وصلت المدفوعات الى 230 مليون دولار ، فيما استمرت علاقاتنا الداخلية القوية في الاستفادة من الأداء العام للأعمال”.
وتابع التقرير أن “شركة بيرل بتروليوم احد فروع شركة دانة تعمل على زيادة الإنتاج في إقليم كردستان.
حيـث لا تزال نسبـة 25 ٪ مـن احتياجـات الطاقة في المنطقة غيـر مستوفـاة ، ومـن المتوقـع أن يتجاوز الطلـب عـلى الطاقـة العرض على المـدى المتوسط والطويل ويمكّن حاليًا توليد ثلاثـة أرباع الإنتاج الرسمي لكهربـاء فـي الاقليـم”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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