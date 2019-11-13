«الفاو» تكشف فقدان وهدر 14 في المائة من إنتاج الغذاء في العالم

الصباح الجديد – وكالات:

اكدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة، ان 14 في المائة من إنتاج الغذاء في العالم إما يفقد أو يهدر، مبينة انه لا يزال 821 مليون شخص يعانون من نقص التغذية المزمن. وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو إن «حوالي 14 في المائة من إنتاج الغذاء في العالم إما يُفقد أو يُهدر خلال مراحل الحصاد وتجارة التجزئة للسلسلة الغذائية، وهو ما يكلف 400 مليار دولار».

واضاف شو ان «فقدان الغذاء بشكل رئيسي في البلدان النامية حيث لا يزال 821 مليون شخص يعانون من نقص التغذية المزمن، كما أنه يؤثر على تغيّر المناخ». واوضح شو ان «فقد وهدر الفواكه والخضروات تسبب في خسارة 75 مليار متر مكعب من المياه في السنة، في حين أن فقد وهدر اللحوم والمنتجات الحيوانية يعني أن 715 مليون هكتار من الأراضي استخدمت هدراً».

وأكد شو أنه «لا يمكننا إنهاء الجوع وجميع أشكال نقص التغذية إذا لم نعالج أوجه القصور وعدم المساواة في نظمنا الغذائية التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات فقدان الأغذية وهدرها».