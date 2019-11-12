الأولمبي يواجه أوزبكستان اليوم في بطولة دبي الدولية

تضيفها الإمارات بمشاركة 8 منتخبات

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد امس المؤتمر الفني لبطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم في مقر الاتحاد الاماراتي، أمس.. وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي في بطولة دبي الدولية، أوزبكستان وكوريا الجنوبية وسوريا والأردن.. وستطبق تقنية VAR في جميع مباريات البطولة، التي ستنقل عبر قناة دبي الرياضية.. وسيخوض الأولمبي أولى مبارياته بالبطولة في الساعة الثالثة الا ربع من عصر اليوم الأربعاء امام المنتخب الأوزبكي.

جرى في الاجتماع تثبيت مواعيد المباريات بشكل نهائي، حيث تم تعديل موعد المباراة الثانية من كل يوم من أيام البطولة لتصبح 7.15 مساء بتوقيت الإمارات.

كما تم اعتماد (6) تبديلات لكل منتخب (على ألا يزيد عدد التوقفات المسموح بها لكل منتخب من اجل إجراء عملية التبديل عن ثلاث مرات في الشوط الثاني تحديداً).. وسيكون دخول الجماهير لمباريات البطولة التي ستجري على ملعبي (أهلي شباب دبي بالعوير) و(ذياب عوانه) مجانيا.وتقام الدورة بمشاركة 6 منتخبات آسيوية، هي الإمارات، السعودية، البحرين، سوريا، أوزبكستان وكوريا الجنوبية.، خلال المدة من 13 إلى 19 تشرين الثاني المقبل..

وبحسب نظام البطولة فإن كل منتخب سيخوض أربع مباريات فقط، بمعدل مباراة كل 48 ساعة، على أن يتم ترتيب المنتخبات الثمانية (التي تلعب ضمن مجموعة واحدة) حسب النقاط التي جمعتها من المباريات الأربع، التي تم اختيارها من قبل اللجنة المنظمة، بحيث لن يكون هناك أية أدوار إقصائية أو نهائية لاحقة.

إلى ذلك، عقد، عقد يوم أمس اجتماعا يجمع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود وجهات من السفارة العراقية مع الاتحاد الاردني لكرة القدم، للاتفاق على جميع تفاصيل المباراتين المقلبتين لأسود الرافدين.

وبحسب المعلومات إن «الاجتماع ركز بشكل كبير على كيفية ترتيب اجراءات دخول الجماهير لمباراة العراق وايران لما تحمله من حساسية كبيرة بسبب الظروف التي ترافق هذا اللقاء».ومن بين الامور التي سيتم نقاشها هي الدعوات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع التظاهرات التي تحدث الان في العراق، من خلال فعاليات سيقوم بها الجمهور منها، ارتداء الكمامات تعبيرا عن التضامن، يضاف لها السيطرة على اللافتات التي سترفع في المدرجات والتي تحمل شعارات سياسية او طائفية او عنصرية ضد احدى الدول.

واشارت المعلومات الواردة، أن «السفارة العراقية او الاتحاد يسعيان لمنع انزلاق الامور في مدرجات الملعب بأتجاهات سياسية، لما قد يسببه من عقوبات دولية اضافية على الكرة العراقية، لان الفيفا عادة يمنع تداخل السياسة و العنصرية وكل مما شأنه ان يثير الكراهية بين الشعوب، وايضا عدم احراج الجانب الاردني لما قد يتحمله من تبعات لاحقة».

هذا وتبذل جهودا كبيرة منذ ٣ ايام من خلال الاتصال المتواصل بين الجهات المعنية وبين الجالية العراقية المتواجدة في الاردن للاتفاق على ان يكون الحضور الجماهيري هو لدعم المنتخب الوطني رياضيا فقط».يذكر ان المنتخب الوطني سيلاقي نظيره الايراني في تمام الساعة الخامسة بتوقيت بغداد يوم غدٍ الخميس على استاد عمان الدولي برسم التصفيات المزدوجة للمجموعة الثالثة التي يتصدرها اسود الرافدين بـ٧ نقاط .

هذا وقرر الاتحاد الاسيوي تعيين الحكم السريلانكي «ديلان بيريرا» لادارة مباراة العراق وإيران المقررة يوم غد بدلاً عن الاردني ادهم مخادمة.ويأتي هذا التغيير بعد نقل المباراة من العراق الى الأردن بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات التي تشهدها البلاد.. وولد بيريرا في 19 أيلول 1978 دولي منذ عام 2004.

يذكر أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة بـ 7 نقاط من تعادل أمام البحرين، وفوزين على هونغ كونغ، وكمبوديا.