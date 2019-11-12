عطية ينتقد اختيار الأردن أرضا لتضييف لقاء الاسود وإيران

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدرب الكهرباء عباس عطية أن الاتحاد المركزي لكرة القدم لم يأخذ الوقت الكافي لدراسة ملف الملعب البديل لجذع النخلة، والذي سيحتضن مباراة أسود الرافدين مع إيران يوم غدٍ الخميس في التصفيات المزدوجة، مضيفا أن اختيار ستاد عمان الدولي بالأردن كان قرارا غير مدروس.

وقال عطية: «الأجواء الإيرانية والأردنية متشابهة إلى حد بعيد، وكان الأحرى على الاتحاد أن يختار ملعبا بإحدى الدول المشابهة للعراق لتسهيل مهمة فريقنا».

وتابع: «المنتخب الإيراني عانى أمام البحرين بسبب الأجواء الرطبة وخرج من المباراة خاسرا بعد أن استنزف طاقته، وكان علينا أن نستثمر هذا العامل في مباراتنا ضده».

وأشار: «أشعر بالتفاؤل برغم ذلك، وعلى منتخبنا أن يحقق من مواجهتي إيران والبحرين 4 نقاط على الأقل، وأرى أن الفريق قادر على ذلك، حتى يقترب من التأهل للدور النهائي من التصفيات».