  • الثلاثاء , 12 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نادي شباب العدل يستعد لدوري الدرجة الأولى

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل فريق نادي شباب العدل الرياضي استعدادته للمشاركة في مباريات دوري الدرجة الاولى لمنطقة بغداد باشراف المدرب حيدر عبد الزهرة، واوقعت القرعة فريق شباب العدل بالمجموعة الرابعة إلى جانب فرق» النصر والسلام وحيفا والأثير والسياحة».
وشهدت امدة الماضية، تعاقد فريق شباب العدل مع 8 لاعبين لتدعيم صفوفه في مباريات الدوري واللاعبون هم» حيدر ماجد وحسين كريم وعلي محمد جباره وحيدر طه وحسين حامد وحمزة حسين عداي وعلي حسن وياسر شنشول».
ويلعب بموجب القرعة فريق شباب العدل أولى مبارياته ضمن المجموعة امام فريق النصر والسلام.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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