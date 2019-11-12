بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل فريق نادي شباب العدل الرياضي استعدادته للمشاركة في مباريات دوري الدرجة الاولى لمنطقة بغداد باشراف المدرب حيدر عبد الزهرة، واوقعت القرعة فريق شباب العدل بالمجموعة الرابعة إلى جانب فرق» النصر والسلام وحيفا والأثير والسياحة».
وشهدت امدة الماضية، تعاقد فريق شباب العدل مع 8 لاعبين لتدعيم صفوفه في مباريات الدوري واللاعبون هم» حيدر ماجد وحسين كريم وعلي محمد جباره وحيدر طه وحسين حامد وحمزة حسين عداي وعلي حسن وياسر شنشول».
ويلعب بموجب القرعة فريق شباب العدل أولى مبارياته ضمن المجموعة امام فريق النصر والسلام.
نادي شباب العدل يستعد لدوري الدرجة الأولى
بغداد ـ الصباح الجديد: