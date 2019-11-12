ماذا تعرف عن يوم 11 نوفمبر «يوم العزاب«؟

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تحوّل يوم العزاب إلى حدث تسوق ضخم يتكرر كل يوم 11/11 من كل عام، حين تُحطم أرقام المشتريات القياسية، في الواقع وعبر الإنترنت. فما هي جذور الاحتفال بهذه المناسبة؟ وما الفرق بينها وبين عيد العزاب العالمي؟

ويوم العزاب أو «غوانغون جي» كما يسمى بالصينية، هو عطلة تسوق واسعة الشهرة بين الشباب الصيني، الذين يفضلون الاحتفال افتخاراً بكونهم غير مرتبطين.وتم اختيار تاريخ 11 تشرين الثاني (11/11) لأن الرقم واحد هو أفضل ممثل للشخص الأعزب الوحيد.

وأصبحت المناسبة أيضاً تاريخاً شهيراً للاحتفال بالعلاقات، إذ تزوج أكثر من 4 آلاف زوج في بكين في هذا التاريخ عام 2011، مقارنة بمتوسط 700 زيجة في اليوم.

وصارت المناسبة أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع في العالم. إذ قالت شركة التجزئة الصينية «علي بابا»، اليوم الاثنين، إن مبيعات يوم العزاب تخطت 30 مليار دولار بحلول الساعة 08:31 بتوقيت غرينتش، لتتجه لتسجيل مستوى قياسي للعام الحادي عشر على التوالي. والرقم يتجاوز 80 في المئة من مبيعات المتجر الإلكتروني لمنافسته الأميركية «أمازون».

ومنذ 2009، يروج رئيس «علي بابا» ورئيسها التنفيذي ليوم العزاب، الشبيه بالجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة، بوصفه مهرجاناً للتسوق، والذي نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت في العالم.

ولا يجب الخلط بين يوم العزاب الصيني، واليوم العالمي للعزاب، والذي يصادف 15 شباط، مباشرة بعد يوم عيد الحب الذي يصادف 14 شباط.

والنسخة العالمية هي يوم للتوعية بالعزوبية، بمنزلة تكملة لعيد الحب بالنسبة للعزاب، لأنهم لا يستطيعون المشاركة في علاقة رومانسية، وهو يوم للاحتفال بالحب بكل أشكاله بين الأصدقاء والعائلة وحتى حب النفس.