هوليوود تعتزم اعادة جيمس دين للحياة

الصباح الجديد – وكالات:

قررت شركة إنتاج أميركية إعادة الممثل الأميركي الشهير جيمس دين من العالم الآخر، ليقوم ببطولة فيلم جديد، الأمر الذي أثار “فزع” المعجبين به.

وأثار قرار شركة الإنتاج الأميركية بإعادة الممثل جيمس دين، الذي توفي في حادث سيارة عام 1995 عن عمر يناهز 24 عاما، إلى الحياة ضجة بشأن فكرة تجسيد أحد أهم أيقونات هوليوود.

وقالت شركة “ماجيك سيتي فيلمز”، إنها حصلت على حقوق من ورثة جيمس دين لتقدم، بالاستعانة بالوسائل الرقمية، بطل فيلم “ثائر بلا قضية” في فيلم من أفلام الحركة عن حرب فيتنام بعنوان “العثور على جاك” (فايندنج جاك).

وسيظهر دين في الفيلم من خلال مزيج من الصور واللقطات القديمة إلى جانب تسليط مشاهد مولدة باستعمال الكمبيوتر على ممثلين، على أن يقوم ممثل آخر بالأداء الصوتي لما سيكون دورا ثانويا لشخصية دين، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وعبر المنتج أنتون إرنست، في بيان، عن شعوره بالفخر الشديد “لأن عائلته تدعمنا وسنتخذ كل الاحتياطات المطلوبة لضمان عدم المساس مطلقا بتراثه كواحد من أهم أساطير السينما حتى الآن”.