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خلية الاعلام الامني تكشف تفاصيل سقوط صاروخين على منطقتين في بغداد

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخين على منطقتي الاسكان والشعب في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت “الصباح الجديد”، ان “صاروخا نوع كراد سقط ليلة أمس دون أن ينفلق داخل سوق شعبي في منطقة الإسكان غربي العاصمة بغداد ولم يخلف أي اضرار أو مصابين”.

واضافت ان “صاروخا اخرا من النوع ذاته وفي نفس الوقت سقط على مدرسة اشور للبنين ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد، مما ادى الى حصول أضراراً بالسياج الخارجي للمدرسة دون خسائر بشرية”، مشيرة الى ان “القوات الامنية باشرت بفتح تحقيقاً بالحادثين لملاحقة العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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