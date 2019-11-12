المالية تعلن توقيعها مذكرة تفاهم مع فرنسا لدفع عجلة البناء وتوفير الخدمات

الصباح الجديد ــ وكالات

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع فرنسا لدفع عجلة البناء وتوفير الخدمات في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، إن “الوزير فؤاد حسين ناقش مع السفير الفرنسي في بغداد برونو اوبير آخر التطورات على الساحة العراقية وموضوع الاحتجاجات الشعبية”.

وأضاف البيان، أن “حسين قدم للسفير شرحاً حول رؤية وخطط الحكومة العراقية الاصلاحية المتعلقة بتوفير فرص العمل وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع وفرز وتوزيع الأراضي السكنية والمباشرة الجدية بإجراءات مكافحة الفساد وإجراءات إصلاحات إدارية واقتصادية”.

وأشار البيان، إلى أن “السفير الفرنسي أبدى دعمه بلاده الكامل للخطوات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة العراقية من أجل إعادة الاستقرار ودفع عجلة البناء وتوفير الخدمات للمواطنين”، مبينة أنه “تم توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين بهذا الشأن”