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التعليم تمدد التقديم على الجامعات والكليات الأهلية حتى الأحد المقبل

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الاثنين، تمديد التقديم على الجامعات والكليات الاهلية حتى يوم الأحد المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان الوزارة “اعلنت عن تمدديها فترة التقديم الى الجامعات والكليات الاهلية والدراسة المسائية في الجامعات الحكومية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 2019/11/10”.
واضافت، ان “التقديم والمنافسة سيكون وفقاً للحدود الدنيا لمعدلات السنة الدراسية الماضية 1018-2019.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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