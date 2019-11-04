الرئاسة الإيرانية:رسالة روحاني الى الملك سلمان تدعو الى السلام والاستقرار الإقليميين

الصباح الجديد – وكالات:

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي امس الاثنين، عن محتوى الرسالة التي بعثها الرئيس الإيراني، حسن روحاني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف ربيعي، في تصريحات صحفية امس: “رسالة روحاني إلى الملك سلمان ركزت على السلام والاستقرار الإقليميين”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وتابع: “نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة ولا ينبغي أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار”.

وكانت صحيفة الجريدة الكويتية، قد نقلت مؤخرا عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت ردا إيجابيا من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها للمملكتين بخصوص “خطة سلام مع الجيران”.

وأعلنت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد أن اقتحم محتجون مقر السفارة السعودية في طهران وأضرموا النيران فيها، وذلك في أعقاب إعدام رجل الدين السعودي باقر النمر.