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  • القضاء يوجه بتدقيق اعمال الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة بعد 2003

القضاء يوجه بتدقيق اعمال الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة بعد 2003

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بغداد – الصباح الجديد :

عقد رئيس مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد اجتماعا مع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد لـ ” الصباح الجديد ” ان “القاضي فائق زيدان وجه بتكليف المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بتدقيق اعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الان وتحديدا العقود والمشاريع الكبيرة”.

ولفت البيان الى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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