جوني ديب يصل إلى تسوية مع محاميه السابق

الصباح الجديد – وكالات:

بعد أن زعم الممثل العالمي جوني ديب أن محاميه السابق جاك بلوم والمالك لشركة “Bloom Hergott”، جمع أكثر من 30 مليون دولار بنحو خاطئ خلال عملهما معاً على مدار 18 عاماً، وبدأ مقاضاته في أكتوبر/تشرين الأول 2017. أصدرت الشركة بياناً جاء فيه: “اليوم، عرضت شركة “Bloom Hergott” تسويةً بمبلغٍ من ثمانية أرقام، من أجل حل النزاع بين ديب وبينها والمتعلق بتهمة الاحتيال، وتضارب المصالح، وجمع أكثر من 30 مليون دولار على هيئة رسوم، وغيرها من المخالفات خلال علاقة العمل التي جمعتهما ما يقرب من عقدين”.

وأكد بريان فريدمان، المحامي الذي يمثل شركة “Bloom Hergott” في هذا النزاع، توصّل الطرفان إلى طريقةٍ لانهاء الخلاف، قائلاً إنَّ التسوية تمثّل جزءاً بسيطاً من مطالب ديب الأصلية.

وأضاف فريدمان: “برغم ثقة الشركة بالفوز خلال المحاكمة، أسعدنا أن نتوصل إلى هذا القرار والتسوية، إذ يتيح ذلك للشركة النزول من قطار تقاضِي جوني ديب الذي لا ينتهي ولا يتوقف”.