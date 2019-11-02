انتبه عند إعداد مشروبات الشتاء

الصباح الجديد – وكالات:

حذر خبير في معالجة المياه، من طريقة إعداد المشروبات الساخنة مع قدوم فصل الشتاء، والتي تكون المطلب الأول على قوائم المشروبات في المقاهي وداخل البيوت.

وقال الخبير في تصريحات نقلها موقع “بوابة الأهرام”، إنه برغم إيجابياتها وسط برد الشتاء، إلا أن البعض يعد المياه المستعملة بطريقة خاطئة، تضر الجسم وتحول إيجابيات تلك المشروبات إلى سلبيات قاتلة.

وأضاف أن “البعض يرتكب أخطاءً جسيمة عند القيام بعملية غلي مياه الشرب المستعملة في إعداد مشروبات الشتاء الساخنة، وذلك بترك كميات من المياه لتبرد ثم يقومون بإعادة غليها مرة أخرى”.

وأوضح الخبير أن “تكرار عملية غلي المياه أكثر من مرة بعد تركها تبرد، يخفض من كمية الأوكسجين والنيتروجين فيها، كما تؤدي تلك العملية الخاطئة إلى تركيز المعادن والأملاح في المياه، ما يؤثر سلبا على صحة الكلى، ويجعلها على المدى البعيد عرضه للموت البطيء، اذ قد يؤدي هذا إلى إضعاف وظائف الكلى والوصول بالحالة الى الفشل الكلوي”.