“القضاء الأعلى” يقضي بالتحقيق مع النواب المطلوبين دون مفاتحة البرلمان

بغداد/ اعلام القضاء

ذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “مجلس القضاء الأعلى اصدر إعماما لكافة المحاكم بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بخصوص رفع الحصانة”. بعد ان صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري.

واشار البيان الى تأكيد مجلس القضاء الاعلى على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض او الاستقـدام.