التعليم العالي تمنح دورا تكميليا يمتحن فيه الطلبة الذين اخفقوا بثلاث مواد فما دون

يشمل الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الأول والثاني او كليهما

بغداد – الصباح الجديد:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح لطلبة المراحل الجامعية للدراسات الاولية كافة ممن اخفقوا في ثلاث مواد فما دون بأداء الامتحانات في دور تكميلي بغية منحهم الفرصة في مواصلة مسيرتهم العلمية.

وحرصا من الوزارة على معالجة الحالات المتعلقة بالإخفاق لأبنائها الطلبة ولكونها مقبلة على البدء بتطبيق نظام المقررات للعام الدراسي الحالي وبناء على ما دار في اجتماع الملاك المتقدم للوزارة الطارئ المنعقد في مساء يوم اول امس الثلاثاء قررت الوزارة اجراء امتحان تكميلي للطلبة الذين اخفقوا بالنجاح بثلاث مـواد دراسـية فمـا دون .



ويشمل بذلك كل من الطلبة الذين لم يؤدوا امتحان الدور الاول او الثاني او كليهما والطلبة الذين سترقن قيودهم بسبب الرسوب بمواد العبور او التحميل (دروس المقاصة العلمية) بغض النظر عن الدور الذي امتحن فيه الطالب والطلبة الراسبون بالامتحانات ولثلاث مواد فما دون .

كما قررت الوزارة اعطاء الجامعات صلاحية تنفيذ هذه المعالجات وفي موعد اقصاه 2019/11/15.

على ان لايشمل بما ورد في المعالجات اعلاه الطلبة الراسبين بالغش او العقوبات الانضباطية او الراسبين بالغياب وفقا لاحكام المادة (9) من التعليمات الامتحانية وكذلك الامر بالنسبة للطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش او التزوير او العقوبات الانضباطية .