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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • نائب يفقد أعصابه بتغريدة على تويتر: والعباس الحكومة ثبتت 98 مدير عام بالمحاصصة ويستغلون الظرف يمشون “ربعهم”

نائب يفقد أعصابه بتغريدة على تويتر: والعباس الحكومة ثبتت 98 مدير عام بالمحاصصة ويستغلون الظرف يمشون “ربعهم”

شؤون عراقية
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الحلبوسي يطلب من أعضاء البرلمان رفع الحصانة عنه وعن نائبية

متابعة الصباح الجديد:
كشف النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، في تغريدة على تويتر، حقيقة المدراء العامين الذين أصدرت أمانة مجلس الوزراء، أمس الأول الاثنين، أوامر تعيينهم على مختلف الوزارات.
وقال الدراجي في تغريدته التي كتبها باللغة العامية، “مو كالو اهلنا قبل. عرب وين طنبورة وين؟ الدنيا محتركه ومجلس الوزراء يثبت ٩٨ مدير عام ، والعباس كلهم محاصصه وديستغلون الظرف يمشون ربعهم بيع وشراء. هاي فرّرارات مال إصلاح مو قرارات مال إصلاح، اسف اول مره أغرد بهاي الطريقة طكت روحي شسوي؟ العين بصيرة والأيد قصيره، عيب كافي”.
إلى ذلك، غرد النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، منتقدا تعيين هؤلاء المدراء العامين من قبل الحكومة.
في سياق متصل، طلب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من أعضاء البرلمان التصويت على رفع الحصانة عنه وعن نائبيه للتضامن مع الشعب العراقي، مؤكدا لهم “لا حصانة لنا إلا حصانة الشعب”.
وقال مصدر مواكب، إن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وخلال جلسة أمس الثلاثاء، طلب من اعضاء مجلس النواب التصويت برفع الحصانة عنه وعن نائبيه بناء على طلب طوعي منهم شخصيا”.
وأضاف أن “الحلبوسي قال في البرلمان، إن لا حصانة لنا إلا حصانة الشعب”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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