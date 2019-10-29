نائب يطالب بإحالة الحكومة الى القضاء والتحقيق بكل الدماء التي اريقت

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب عن سائرون رامي السكيني، امس الثلاثاء، ان ساسة العراق اوصلوا البلاد الى حافة الخراب، مستغرباً من القمع الوحشي الذي تستخدمه القوات الامنية.

وقال السكيني في مؤتمر صحفي تابعته الصباح الجديد في مبنى مجلس النواب: “لقد حذرنا سابقا من هذه الحكومة الفاشلة التي هي دون مستوى الطموح وتعيش التلكؤ واليوم نرى الصمت وسفك الدماء والقمع من قبل رئيس الوزراء وبعض القوات الامنية، وقد يكون هنالك اندساس في بعض التظاهرات وهو امر موجود بكل تظاهرات العالم لكن لا يجب التعميم على كل المتظاهرين”.

واكد السكيني ان “ساسة العراق اوصلوا البلاد الى حافة الخراب ونستغرب موقف القوات الامنية بهذا القمع الوحشي فلماذا هذا الحقد والخوف من هذا الجيل، فاليوم ليس فقط اقالة الحكومة بل احالتها الى القضاء والتحقيق بكل الدماء التي سقطت”.

واضاف “بدانا نشك بان هذا الوطن هو وطن العراق فالوطن للاسف ليس هنا بل اصبح تحت التراب فلا تجعلوا قرارات من خارج الحدود هي الحاكمة”، مطالباً القضاء ان “لا يغازل او يجامل وان يتم اقالة ومحاسبة هذه الحكومة وبدء انتخابات جديدة”.