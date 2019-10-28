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حظر التجوال في بغداد لحماية المتظاهرين من المندسين بعد منتصف الليل

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت قيادة عمليات بغداد امس الاثنين، فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة يبدأ من الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) إلى الساعة السادية صباحاً.
وذكر بيان للعمليات تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن القرار يأتي “من اجل حماية المتظاهرين ومنع المندسين مـن استهدافهم، وتهيب القيادة بتعاون جميع المواطنين خدمة للصالـح العـام”.
ولم يفصح البيان عن السبب في حماية المتظاهرين من المندسين خلال هذه الساعات فقط.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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