حزب الفضيلة يستولي على اكبر مساحة لجامع في اغلى منطقة ببغداد بطريقة غير معروفة

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا الخبير القانوني طارق حرب وزارة العدل وهيئة النزاهة الى فتح تحقيق في كيفية امتلاك حزب الفضيلة جامع الرحمن في منطقة المنصور في بغداد .

وقال حرب في تصريح تابعته الصباح الجديد: ” من غير المعروف كيف امتلك الحزب هذا العقار او من باعه له او تنازل عن ملكية الارض” ، مؤكدا ان ” على وزارة العدل وهيئة النزاهة التحقيق في كيفية امتلاك الحزب للجامع وسط منطقة المنصور ، والذي يعد اغلى قطعة ارض في البلاد ، حيث لابد من اتخاذ اجراءات قانونية بحق من سجل هذا العقار باسم الحزب”.



واضاف ان “المساحة الكلية للارض التي يقع في داخلها الجامع 160 دونما ، فيما لا يشغل الجامع سوى ربع هذه المساحة “.

واشار الى ان الارض التي تحيط الجامع تم تأجيرها موقفًا للعجلات وصالونات حلاقة وخدمات عديدة “ ، داعيا القضاء العراقي الى اصدار قرار بارجاع ادارة جامع الرحمن الى ديوان الوقف الشيعي والزام حزب الفضيلة بارجاع ما حصل عليه من اموال جراء حيازته الجامع .

يشار الى ان جامع الرحمن الذي لم يكتمل تقرر إنشاؤه أيام النظام السابق، وخصصت له ارض مضمار الخيول التي كانت تجرى سباقاتها عليه، وان ديوان الوقف الشيعي اثار قضية الاستيلاء عليه من قبل الحزب المذكور.