المالية النيابية: الحكومة تقترض 200 مليار دينار من البنك المركزي لمنحة الطوارئ

اضافة إلى أربعة تريليونات من المصارف العراقية لبناء مجمعات سكنية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت اللجنة المالية النيابية عن قيام الحكومة الاتحادية باقتراض 200 مليار دينار من البنك المركزي لمنحة الطوارئ التي خصصت لـ150 ألف عاطل عن العمل، في وقت قامت باقتراض أربعة تريليونات من المصارف العراقية لبناء مجمعات سكنية في عموم المحافظات.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الحكومة اقترضت مبلغ 200 مليار دينار عراقي من البنك المركزي لمنحة الطوارئ التي أعلنت عنها وزارة العمل لـ150 ألف عاطل عن العمل”، لافتة إلى إن “تلك الأموال كافية لصرفها كرواتب لثلاثة أشهر للعاطلين عن العمل إلى حين إيجاد درجات وظيفية لهم ضمن موازنة 2020”.

وأضافت أن “الحكومة قد تلجأ لموازنة الطوارئ لتنفيذ وعودها التي قطعتها للمتظاهرين خلال الأيام الماضية في حال عدم كفاية الأموال المقترضة”، مبينة أن “جميع القرارات والتوصيات التي صوت عليها مجلس النواب ستنفذ بشكل دقيق خلال المرحلة الحالية والمقبلة”.

زفي السياق، قالت اللجنة، أمس الاثنين، ان الحكومة الاتحادية قامت باستقراض أربعة تريليونات من ثلاثة مصارف حكومية لبناء المجمعات السكنية وحل أزمة العشوائيات في عموم محافظات البلاد.



وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح اطلعت عليه “الصباح الجديد”، إن “الحكومة قامت باستقراض أربعة تريليونات من مصارف الرشيد والرافدين والتجارة لبناء الوحدات السكنية في عموم المحافظات”، لافتة إلى إن “تلك الأموال كافية لحل أزمة السكن وتوفير سكن ملائم للعائلات الفقيرة التي تقطن العشوائيات”.

وأضافت أن “تلك الأموال ستخصص لبناء المجمعات السكنية في عموم محافظات البلاد وليس لمحافظة معينة”، مبينة أن “خطة الأعمار والبناء ستنفذ بشكل عاجل وفوري لتحقيق مطالب المتظاهرين”.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اكدت، السبت الماضي، عزم الحكومة إرسال مسودة قانون موازنة 2020 في موعدها المقرر، مبينة ان الموازنة ستتضمن مطالب المتظاهرين.