الدفاع تتسلم قائمة أولى ب 1000 خريج من الاختصاصات الهندسية لتعيينهم على الملاك

اكدت إصدارها أوامر بإعادة نحو 11000 منتسب الى الخدمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس الاثنين، تسليم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي الهندسة لتعيينهـم علـى المـلاك الدائم.

وقال المكتب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “مكتب رئيس الوزراء سلم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك الدائم”، وذلك “استنادا الى أمر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.

وأوضح أن “الأمر الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذي جاء إثر لقائه بمجموعة من الخريجين الأربعاء الماضي، شمل تعيين الف خريج باختصاصات هندسية مختلفة ومن المقرر ان يتم استيعابهم بالسرعة الممكنة”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع امس الاثنين، صدور أوامر إعادة نحو 11 الف منتسب الى الخدمة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انه” تم صدور الاوامر الادارية الخاصة بإعادة (10) الاف و( 963 ) من المفسوخة عقودهم الى الخدمة”.

وأكدت الوزارة في بيانها ” أنها مستمرة بإصدار الاوامر الادارية الخاصة بعودتهم تباعاً”.