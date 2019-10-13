توقعات بنزوح 250 ألف لاجئ من شمال شرق سوريا إلى إقليم كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقع مركز التنسيق المشترك للأزمات، امس الأحد، نزوح نحو 250 ألف لاجئ من كردستان سوريا إلى إقليم كردستان العراق في الأيام القليلة المقبلة نتيجة العملية العسكرية التركية.

وقال مدير عام المركز، هوشنك محمد، إنه “لم يلجأ أحد من كردستان سوريا إلى إقليم كردستان بعد لكن من المتوقع أن تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة موجة من اللاجئين إلى الإقليم ووفقا لهذا فقد وضعت حكومة إقليم كردستان ووزارة الداخلية فيها خطة لإستقبال اللاجئين ويجري الآن العمل على إنشاء ثلاثة مخيمات في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك”.

وأضاف محمد، أن “من المستحيل معرفة عدد اللاجئين الفعلي في ظل هذه الظروف لكن من المتوقع في أسوأ الظروف أن يلجأ نحو 250 ألف لاجئ من كردستان سوريا إلى إقليم كردستان العراق”.

من جانبها أكدت المتحدثة بإسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “رولا أمين” بأنه من “المتوقع نزوح عشرات الآلاف من النازحين في المناطق التي تطالها المعارك ولوجهات متعددة لم يتم تحديدها بعد بسبب عدم تأمين الطرق وصعوبة الوصول إلى جميع العوائل النازحة”.

وأكدت، “وجود مئة الف شخص ما بين لاجئ ونازح داخلي في العديد من المخيمات داخل المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بسب الأحداث التي شهدتها خلال الفترة السابقة ما يهددهم مجددا بالنزوح إلى مناطق أخرى”، مشيرة إلى إخلاء “مخيم مبروكة” الذي يضم عددا كبيرا من اللاجئين في الشمال السوري بسبب اشتداد وتيرة المعارك هناك”.