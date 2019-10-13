3 كتل سياسية تطالب بتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة

اكدت ان تغيير قانون الانتخابات من بين حلول معالجة الازمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب ممثلون عن ائتلاف الوطنية والتيار المدني الديمقراطي والمنبر العراقي أمس الاحد، بتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة، خلال اجتماع مشترك ضمها.

وذكر بيان صدر عن الاجتماع تلقت الصباح الجديد نسخة منه: ” نثمن وبأفضل العبارات ما أعلنت عنه المرجعية الرشيدة بوقوفها مع الشعب العراقي وأنصافها للشباب المتظاهر الذي واجه رصاص السلطة بصدور عارية”.

واضاف “اننا نعيب على الحكومة الضعف الذي ظهرت فيه بمعالجة الأزمة, وكذلك إيقاف التجاوز على المتظاهرين والاعتداء على القنوات الفضائية التي كانت تغطي التظاهرات وعليها مصارحة الشعب بإعلان الجهات المتورطة التي قامت بقتل وقنص الشباب المتظاهر وتقديمها للمحاكمة العلنية”.

وطالب بـ “إشراك نقابتي المحامين والصحفيين ومفوضية حقوق الإنسان وممثلين عن المتظاهرين السلميين إلى اللجنة التحقيقية التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء”.



وأكد على “ضرورة التشاور والانفتاح على القوى السياسية جميعاً لوضع خارطة طريق واضحة للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت الحكومة نفسها والشعب العراقي الكريم فيه”.

ولفت إلى “ضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية مستقلة بعيدة عن سطوة الأحزاب وبأشراف الأمم المتحدة خصوصاً ان انتخابات ٢٠١٨ كانت دليلا على ضعف المفوضية من خلال الإقبال الضعيف للناخبين على صناديق الاقتراع وتغيير قانون الانتخابات هي الحل الوحيد لمعالجة الأزمة التي تعصف ببلدنا العزيز”.