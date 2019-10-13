  • الثلاثاء , 15 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ما وراء اللغة..

ثقافة
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سوران محمد

کعاشق يائس
منطو علی نفسه،
منکسر بين أصابع
الزمن –
تميل العاصفة
الی السکون
وتنتحر
مع کل من ابتلعتها
لحظة الکمد..
*
وهكذا الشاعر
يهرب من لغته التي
لا تنجذب
البراکين الخامدة
الی أزقتها المتشابکة
وأبواب بيوتها
المفتوحة….
*
فيکتب بلغة الشعر نفسها
التي يفهمها
الفلامنجو الحزين
علی برج بيزا
واللقلق التائه
علی منارة الحدباء!..
الا الجماجم المتحرکة!
*
قصيدة…
مکتوبة بريشة الألم
ودماء قناديل منطفئة
علی أعمدة
الزنازين النتنة..
ذکريات لأحذية ممزقة
رحلت مع الشمس
في غروبها السرمدي
*
هنا
بدء التأريخ
کتابة انهيار البلاط
قد بنی بأنامل أشاوس الاساطير
سکنته اشباح قدر المساء
وفتحت أبوابه‌
ظلال أيادي الفجر الکاذب
دون ان يخرج منه أحد!
*
بلاط
تناثرت فيه
کلمات قصيدة
حكمت بالمؤبد سهوا
ولم تقرأ
بد….

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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