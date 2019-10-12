لجنة عليا للتحقيق بأحداث التظاهرات يرأسها وزير التخطيط وممثلين من مجلسي القضاء والنواب

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس السبت تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج “موضوعية وأكيدة” بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنه “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم (أمس) الأول الجمعة واستكمالاً للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم”.

وفي وقت لاحق من يوم امس كشفت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إنه “بتوجيه وأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة امر بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء ( العدل ، الصحة ، الداخلية ، الدفاع ) ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن ( مجلس القضاء الاعلى ، مجلس النواب ، مفوضية حقوق الانسان ،الأجهزة الامنية والاستخبارية)…



للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت في اثناء التظاهرات .

واضافت القيادة في بيانها ان هذه الحوادث ادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال سبعة ايام”.