الطواحين الهولندية تتزعم المجموعة الثالثة.. وسقوط إنجلترا امام تشيكيا

خطوة واحدة تفصل رونالدو عن رقم أسطوري

العواصم ـ وكالات:

حققت هولندا فوزاً دراماتيكياً وثميناً أمام ضيفتها أيرلندا الشمالية «العنيدة» بنتيجة (3-1) سمح لها باعتلاء الصدارة ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات يورو 2020.على ملعب فيينورد، بادر الضيوف بخطف هدف التقدم برأسية لجوش ماغينيس (75) قبل أن ينجح أصحاب الأرض في قلب الطاولة في سيناريو مثير بفضل هدفي ممفيس ديباي صاحب الثنائية (81 و90+4) ولوك دي يونغ (90+1).. بهذا الفوز الثمين، قفزت هولندا إلى صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن وصيفتها ألمانيا صاحبة الرصد ذاته وتتساوى معهما نقاطاً أيرلندا الشمالية الثالثة غير أنها لعبت مباراة أكثر (6 مباريات في المجمل).

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، حسمت نتيجة التعادل السلبي بلا أهداف مواجهة بيلاروسيا (الرابع بـ 4 نقاط) بضيفه إستونيا (متذيل المجموعة بنقطة واحدة).

وتعثر المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تصفيات كأس أوروبا 2020، بسقوطه أمام مضيفه التشيكي 1-2 ، ضمن منافسات المجموعة الأولى.وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز للتشيك في الدقيقة 85.وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرًا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لإنجلترا.

وانتزع منتخب فرنسا فوزا ثمينا للغاية خارج أرضه بإسقاط نظيره الأيسلندي، ضمن المجموعة الثامنة.. سجل أوليفييه جيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، لتأتي فرنسا في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة برصيد 18 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن تركيا صاحبة الصدارة، بينما تجمد رصيد أيسلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث.

انتزع المنتخب التركي فوزا قاتلا من ضيفه الألباني (1/0)، وسجل الهدف الوحيد جينك توسن، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.وبذلك، رفع المنتخب التركي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة أمام نظيره الفرنسي، فيما توقف رصيد المنتخب الألباني عند تسع نقاط في المركز الرابع.وكان المنتخب التركي قد فاز على الديوك في أرضه بهدفين نظيفين، يوم 8 حزيران/يونيو الماضي، وستقام المباراة الثانية بينهما يوم غدٍ الاثنين.

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب أندورا على ضيفه مولدوفا بهدف نظيف، سجله مارك فاليس في الدقيقة 63.وشهدت المباراة طرد رادو جينساري، لاعب منتخب مولدوفا في الدقيقة 55.وحصد منتخب أندورا أول ثلاث نقاط له في التصفيات، واحتل المركز الخامس، قبل الأخير، أمام منتخب مولدوفا متذيل الترتيب.

من جانبه، سجل النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، هدفًا في فوز منتخب بلاده على ضيفه لوكسمبرج (3-0) ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وسجل الدون، هدفه الأول في المباراة والثاني للبرتغال، بطريقة رائعة، بعدما انفرد تمامًا بمرمى الضيوف وسدد الكرة من فوق الحارس، معززًا تقدم بطل أوروبا.وذكرت شبكة «سكواكا» للإحصائيات، أن رونالدو بهدفه في شباك لوكسمبرج تمكن من تسجيل 9 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها بقميص البرتغال في جميع المنافسات.

يشار إلى أن الدون وصل إلى الهدف رقم 699 في مسيرته الكروية، ويتبقى له هدف وحيد كي يصل للهدف 700 في مشواره مع الأندية والمنتخب.وبخلاف هدف الدون، سجل أيضًا للبرتغال في المباراة كل من برناردو سيلفا في الدقيقة 16، وجونزالو جويديس (89)، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الثاني للمجموعة الثانية بفارق (5 نقاط) عن أوكرانيا المتصدر، في حين تجمد رصيد لوكسمبورج عند المركز الرابع بـ4 نقاط.

وخيم التعادل السلبي على مباراة مونتينيجرو (الجبل الأسود) وبلغاريا، ضمن المجموعة الأولى .. ورفع المنتخب البلغاري رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير)، فيما يقبع منتخب مونتينيجرو في المركز الأخير بالرصيد ذاته من النقاط.