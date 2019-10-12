فريق بوب كوري يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

بعد عرض قدمه في السعودية

الصباح الجديد – وكالات:

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، صور ولقطات مصورة من أول حفل يحييه فريق البوب الكوري الشهير “بي تي إس” في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي، ضمن “موسم الرياض”.

وشملت المقاطع المصورة، تفاعل الجمهور السعودي بشدة مع أعضاء الفريق الكوري الغنائي، وكذلك مقطع للبوفيه المجاني المتوافر لجمهور الحفل درجة “VIP”.

كما شاركت إحدى الحاضرات لحفل “بي تي إس” في السعودية، مقطعا مصورا لتوقف الحفل بسبب الآذان.

ووصلت فرقة البوب الكورية “BTS”، إلى مطار الرياض، وسط استقبال حافل من المعجبين. وأعلن منظمو الحفل بيع التذاكر بالكامل، لتكون أول فعالية في تاريخ السعودية تتم بحضور كامل العدد داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.

يشار إلى أن “BTS” ليست أول فرقة كورية تغني في المملكة، حيث سبق لفريق “Super Junior” إحياء حفل جماهيري في موسم جدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وتصل مدة مهرجان “موسم الرياض”، الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا في مساحة 14 مليون متر مربع.