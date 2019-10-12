  • الأحد , 13 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

داليا البحيري مع عادل إمام في “فلانتينو”

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الصباح الجديد – وكالات:
قالت الممثلة المصرية داليا البحيري انها تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل “فلانتينو” مع الممثل المصري عادل إمام بنحو مكثف منذ استئناف التصوير مرة أخرى الشهر الماضي بعد مدة من التوقف، مشيرة أنها التحقت بفريق العمل متأخرة بعض الشيء لذا فقد تبقى لها العديد من المشاهد الخاصة بها.
وأشارت داليا في تصريح الى أحد المواقع الفنية أنها متحمسة للعمل مع عادل امام من جديد خاصة بعدما شاركت معه في فيلم “السفارة في العمارة” وحقق نجاحاً كبيرا، موضحة أنها تتعاون معه للمرة الأولى في الدراما، ولكنها لا تشعر بذلك سيما وأن الكواليس مريحة ومبهجة للغاية، وتنتظر عرض العمل في رمضان المقبل.
مسلسل “فلانتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني وتم تأجيل عرض العمل من شهر رمضان الماضي، وتقرر عرضه في رمضان 2020.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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