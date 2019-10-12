داليا البحيري مع عادل إمام في “فلانتينو”

الصباح الجديد – وكالات:

قالت الممثلة المصرية داليا البحيري انها تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل “فلانتينو” مع الممثل المصري عادل إمام بنحو مكثف منذ استئناف التصوير مرة أخرى الشهر الماضي بعد مدة من التوقف، مشيرة أنها التحقت بفريق العمل متأخرة بعض الشيء لذا فقد تبقى لها العديد من المشاهد الخاصة بها.

وأشارت داليا في تصريح الى أحد المواقع الفنية أنها متحمسة للعمل مع عادل امام من جديد خاصة بعدما شاركت معه في فيلم “السفارة في العمارة” وحقق نجاحاً كبيرا، موضحة أنها تتعاون معه للمرة الأولى في الدراما، ولكنها لا تشعر بذلك سيما وأن الكواليس مريحة ومبهجة للغاية، وتنتظر عرض العمل في رمضان المقبل.

مسلسل “فلانتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني وتم تأجيل عرض العمل من شهر رمضان الماضي، وتقرر عرضه في رمضان 2020.