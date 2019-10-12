انتزاع نقطة من النوارس تؤكد بداية السماوة المثالية في الممتاز

المدرب صادق حنون:

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعد المدرب الشاب، صادق حنون، من الاسماء الواعدة في حقل التدريب، فبعد مسيرة ايجابية عندما كان لاعبا امضاها في ناديه الصناعة ثم الاحتراف في الملاعب القطرية، قرر الخوض في رحلة التدريب، بدأ مع فرق الفئات العمرية في نادي الصناعة، وفرق تربيات المدارس، ومساعدا للمدرب طالب جلوب مع منتخب 2004، وهذا الموسم اختير للعمل ضمن الملاك التدريبي المساعد في نادي السماوة الرياضي.

عن عمله في نادي السماوة، قال حنون: الاختيار أتى بعد ثقة نلتها من الكابتن سمير كاظم مدرب فريق السماوة، الذي رشحني للعمل إلى جانبه، ويعمل ايضا مدرب اللياقة البدنية عباس لعيبي ومدرب حراس المرمى نبيل عواد في الملاك التدريبي المساعد للفريق.

وقدم حنون شكره إلى المدرب سمير كاظم، مبينا انه يتطلع بقوة لاثبات جدارته كمدرب شاب طامح ان يكون له مشاركة مهمة في هذا الموسم، مشيدا بألية تعامل المدرب سمير كاظم مع بقية اعضاء الملاك التدريبي المساعد التي تؤكد خبرته التي كسبها من رحلته الطويلة لاعبا ثم مدربا ثم إداريا.

واكد ان الموسم الحالي هو الاول له في دوري الاضواء مع فرق الكبار، بعد سلسلة محطات كسب فيها الثقة والخبرات، وحاز على شهادات تدريبية من المستوى الرفيع، منها الآسيوية الثلاث C،B، Aوالمستوى الاول LEVEL 1، إضافة إلى شهادة لياقة بدينة.

يضيف: بدأنا رحلة الاعداد للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز، والحمد لله كانت البداية مثالية، فانتزعنا نقطة التعادل من فريق الزوراء في ملعب الشعب الدولي في مباراة لن تنسى قدمها فريقنا وكان ندا قويا للنوارس الذي لعب في ارضه وبين جمهوره الكبير.

واشار إلى ان الفوز بنقطة في مباراة كبيرة امام الزوراء بملعب الشعب الدولي، تؤكد ان بداية فريق السماوة مثالية في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019/2020، وان المقبل سيكون افضل حيث اسهمت المباراة ونتيجتها بتعزيز الجانب المعنوي للاعبينا وأكدت ان الفريق لديه الكثير ليقدمه في المباريات المقبلة ضمن دوري الكرة الممتاز لهذا الموسم.

وبين ان الموسم الحالي، يبدو انه سيكون على درجة عالية من المنافسة، فالبطل السابق حامل اللقب فريق الشرطة يتطلع إلى اثبات حضوره وتجديد الزعامة باشراف مدربه الصربي ألتش، في حين سيكون الزوراء والجوية يتربصون بالبطل وهدفهما التفوق ومصالحة جماهيرهم الكبيرة هذا الموسم، اما الطلبة فانه ما يزال يعاني المشكلات التي حدثت إليه وربما لا يشترك في المسابقة، وهذا يعني حرمان جمهوره من متابعة فريقهم الانيق، امنيت ان يتم حل مشكلات العوز المالي التي تواجه فريق الطلبة وتسديد ما بذمة الإدارة للاعبين لكي يعود الفريق إلى استئناف مبارياته المؤجلة في الجولات الأولى.

وذكر ان هنالك أندية سيما الوافد الجديد نادي القاسم سيكون له شان، فالمباراة الاولى حقق الفوز الثمين على فريق نادي النفط الذي يتميز بمؤهلاته الكبيرة، لكن لاعبي الفريق الفتي اثبتوا ان الميدان هو الفيصل، وان كرة القدم لا تعترف بالتوقعات او المؤهلات او الفوارق الفنية بين الأندية.