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عبد المهدي يعلن تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن أحداث التظاهرات

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بغداد – الصباح الجديد

أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج “موضوعية وأكيدة” بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إنه “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم (أمس) الجمعة المصادف واستكمالاً للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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