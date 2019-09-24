  • الأربعاء , 25 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • محافظ ذي قار : تم التوقيع على مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية والأمنية والإعمار والاتصالات والثقافة والتعليم والخارجية

محافظ ذي قار : تم التوقيع على مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية والأمنية والإعمار والاتصالات والثقافة والتعليم والخارجية

شؤون عراقية
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خلال مشاركته في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني …

كاظم العبيــدي
كشف محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالاتٍ مختلفة خلال مشاركته في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني. وقال الدخيلي ان اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني الثالث الذي اقيم في العاصمة بكين بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي واعضاء الوفد الرسمي من المحافظين وجمع كبير من اصحاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين ، شهد الاعلان عن مذكرات التفاهم والاتفاقات الثمانية التي ستوقع في بكين وفي مقدمتها اتفاق اطاري للإنفاق الائتماني المالي ومذكرة تفاهم لإعادة الاعمار الاقتصادي واخرى في مجالات تعاون اقتصادية وثقافية وفنية ، اضافة للعقود التي توقع من قبل الوزراء والمحافظين وتطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات والسكن والطاقة والمجاري وغيرها . واضاف ان المنتدى شهد اقامة ورش عمل لعدد من الوزارات ، مبينا ان المحافظين اجروا مباحثات مع اصحاب الشركات الصينية واتفاقات على توقيع عقود في مختلف القطاعات .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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