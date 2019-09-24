جونيور يقود الشرطة للتأهل بفوز قاتل على الكويت

ضمن بطولة كأس محمد السادس

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق فريق الشرطة فوزًا قاتلًا على فريق الكويت الكويتي بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس، لحساب جولة الإياب لبطولة محمد السادس للأندية الأبطال في استاد كربلاء الدولي.. سجل هدفي الشرطة المحترف الكنغولي موبوكو جونيور في الدقيقة 79 و95 من المباراة.

وبرغم الأفضلية الواضحة للشرطة إلا أن لاعبيه أهدروا فرص كثيرة أمام المرمى فمرت رأسية علاء عبد الزهرة فزوق العارضة، ولم ينجح مروان حسين في استثمار كرة مررت له ليسددها بجوار القائم، وتصدى الحارس لتسديدة كرار ليهدر الشرطة كمًا هائلًا من الفرص وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واصل فريق الشرطة ضغطه المتواصل برغم أنه خسر أحد نجومه بإصابة اللاعب كرار جاسم لكن الفريق بقي بذات النسق، وكاد مروان أن يهز الشباك لولا أن كرته مرت بجوار القائم ومرت رأسية سعد عبد الأمير فوق العارضة، وشهدت الخمسة عشر دقيقة الأخيرة من المباراة زج اللاعب المحترف الكنغولي موبوكو جونيور الذي قلب موازين المباراة وتمكن من هز شباك الكويت في الدقيقة 79 من المباراة.

الهدف أعاد الروح لفريق الشرطة وشحذ من همة اللاعبين الذين اندفعوا بقوة نحو المرمى، وكاد سعد ناطق أن يهز الشباك لولا أن رأسيته مرت بجوار القائم، ومرت تسديدة علاء عبد الزهرة فوق العارضة، فيما رد حارس الكويت الكويتي تسديدة هائلة لعلاء مهاوي في الدقيقة 92.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة تلقى موبوكو تمريرة داخل الجزاء ليسددها بالمرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع، ويقود الشرطة لفوز قاتل كان كافيا لتأهل الفريق إلى الدور الثاني، كون الفريق الشرطة خسر في الكويت بهدف لثلاثة وبالتالي تمكن الشرطة من انتزاع التأهل بجدارة.

ووصف لاعب فريق الشرطة سعد عبد الأمير أداء فريقه أمام الكويت الكويتي بالرجولي، موضحا أن الشرطة استحق التأهل لدور 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.وقال عبد الأمير: «إن الشرطة لم يعرف اليأس ولعب بشعار التأهل وبالتالي نلنا استحقاقنا برغم أن الفوز جاء متأخرًا لكنه أوفى بالغرض من خلال خطف بطاقة المرور».

وأردف: «مباريات كرة القدم لا تحسم حتى صفارة النهاية، وهذا ما أدركناه وطبقناه في المباراة، حيث صبرنا برغم إهدار فرص بالجملة طيلة شوطي المباراة، لكن في الأخير خطفنا هدفين في وقت متأخر جدا».وأوضح أن الفريق استحق التأهل بعد الأداء الرجولي، لافتا إلى أن الفوز على الكويت سيحفزنا للمضي قدما في البطولة والوصول للمراحل النهائية، حيث أن الفريق يمتلك ما يؤهله للوصول إلى مراكز متقدمة.

في حين، أشاد لاعب الشرطة أمجد عطوان، بدور الجماهير التي حضرت مباراة فريقه أمام الكويت، مؤكدا أنها لعبت دور مؤثرا في تأهل الفريق لدور الـ 16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.. وأضاف: «سعداء بالتأهل لدور 16 من البطولة، برغم أن المباراة كانت عصيبة علينا، لكننا حققنا الأهم وأسعدنا الجماهير التي ناصرتنا، وبالتالي لم نخذلها وكنا بمستوى طموحاتها».وزاد: «الشرطة الآن يختلف عن المباراة الأولى، الفريق بات أكثر انسجاما، وبالتالي الفوز جاء مصحوبا بأداء مميز جدا».وأكد: «الشرطة لن يقف عن هذا الحد بالبطولة، وطموحنا أكبر من التأهل لدور الـ 16، فريقنا كبير ويضم خيرة لاعبي الدوري الممتاز ولابد أن نمضي للأدوار المتقدمة».