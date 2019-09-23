رونالدو يكرر رقما مميزا في إيطاليا وليفربول يواصل انتصاراته في إنجلترا

في الدوريات الأوروبية لكرة القدم

العواصم ـ وكالات:

قاد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، فريقه لتحقيق فوز صعب على هيلاس فيرونا، بنتيجة (2-1)، بالمباراة التي أقيمت بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، بمنافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتمكن الدون من تسجيل ركلة جزاء منح بها فريقه هدف الفوز على فيرونا، بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله.. وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن رونالدو قام بتسجيل 6 من أصل 7 ركلات جزاء سددها في الدوري الإيطالي.

وأضاف أن الدون سجل من ركلات جزاء في شباك: إمبولي، فيورنتينا، تورينو، سامبدوريا، لاتسيو وهيلاس فيرونا، بينما أضاع ركلة واحدة أمام كييفو فيرونا في كانون الثاني 2019.. وأشار الموقع إلى أن كريستيانو بهدفه في شباك هيلاس فيرونا، تمكن من التسجيل بمباراتين متتاليتين على ملعب أليانز ستاديوم، للمرة الثانية في مسيرته مع البيانكونيري.. وكان رونالدو قد سجل هدفًا في شباك نابولي في الجولة الثانية قبل أن يهز الشباك أمس.. وختم بأن الدون كان قد سجل في مباراتين متتاليين بملعب أليانز ستاديوم بالموسم الماضي، وتحديدا أمام جنوى وإمبولي بالجولتين التاسعة والعاشرة.

وأحرز فرناندو يورينتي هدفين ليقود نابولي للتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي بالفوز 4-1 على ليتشي أول أمس، في حين سجل إيدن دجيكو هدفا في اللحظات الأخيرة ليهدي روما الانتصار 2-1 على بولونيا.

وسجل الإسباني يورينتي الهدف الأول في مشاركته الأولى بالتشكيلة الأساسية للمدرب كارلو أنشيلوتي قبل أن يضيف لورينزو إنسيني الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل الاستراحة.

وأصبحت النتيجة 3-صفر بعد هدف من فابيان رويز قبل أن يقلص ماركو مانكوسو الفارق لفريق ليتشي من ركلة جزاء لكن يورينتي حسم الانتصار بهدف آخر.

وفي بولونيا خطف ألكسندر كولاروف مدافع روما كل الأضواء في غضون 5 دقائق بالشوط الثاني حيث سجل هدفا رائعا من ركلة حرة قبل أن يتسبب في ركلة جزاء ليسجل نيكولا سانسوني هدف التعادل.

وتلقى جيانلوكا مانشيني لاعب روما بطاقة صفراء ثانية قبل 5 دقائق من النهاية لكن زميله دجيكو خطف هدف الانتصار بضربة رأس في الثواني الأخيرة ليصبح روما رابعا.

ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد تسع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس وثلاث نقاط عن إنتر ميلان المتصدر ، في حين يتأخر روما بنقطة واحدة ويأتي بولونيا في المركز الخامس برصيد سبع نقاط.

من جانب اخر، واصل ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فحقق فوزًا شاقًا على مضيفه تشيلسي 2-1 مساء الأحد على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن مباريات الجولة السادسة.. وسجل هدفي ليفربول كل من ألكسندر أرنولد (14) وروبرتو فيرمينو (30)، فيما أحرز نجولو كانتي هدف تشيلسي الوحيد (71).. ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، مبتعدًا بفارق 5 نقاط عن مطارده الرئيسي وحامل اللقب مانشستر سيتي، أما تشيلسي فتجمد رصيده عند النقطة الثامنة.

وعاد آرسنال أمام ضيفه أستون فيلا، بفوز مثير بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، أحرز جون ماكجين وويسلي موراييس هدفي أستون فيلا في الدقيقتين 20 و60، في حين سجل نيكولاس بيبي، كالوم تشامبرز وبيير إيميريك أوباميانج أهداف آرسنال في الدقائق 59، 81 و84.. ولعب آرسنال حوالي 50 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير الأيمن ميتلاند نايلز.. وبهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الرابع فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

وأحرز ديوجو جوتا هدفا في اللحظات الأخيرة، ليتعادل وولفرهامبتون (1-1) مع كريستال بالاس، ويستمر بحث الفريق عن انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.

وارتكب جويل وارد خطأ في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليستغل جوتا الفرصة ويسجل من مدى قريب، ويمنح وولفرهامبتون التعادل الرابع في ست مباريات.. وعانى وولفرهامبتون كي يتعادل، بعدما خاض الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، بسبب طرد مروان سايس بالبطاقة الصفراء الثانية، عقب خطأ ضد ويلفريد زاها.. وتقدم بالاس، الذي كان سيصبح سادسا إذا حقق الانتصار، بهدف بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، عندما سدد وارد كرة قوية، حولها لياندر ديندونكر بطريق الخطأ في مرماه.

وبقي وولفرهامبتون في المركز 19 وقبل الأخير، برصيد أربع نقاط، في حين يحتل كريستال بالاس المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.