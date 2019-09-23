رئيس الفيفا يشيد بقرار إيران

زيوريخ ـ وكالات:

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أول أمس، إنه حصل على «تأكيد» من السلطات الإيرانية بالسماح للنساء بحضور مباراة بتصفيات كأس العالم في طهران الشهر المقبل.

وتوفيت مشجعة إيرانية هذا الشهر بعدما أشعلت النار في نفسها احتجاجًا على اعتقالها بسبب حضور مباراة كرة قدم.. وتوجه مسؤولون من الفيفا إلى إيران هذا الأسبوع لمناقشة التحضيرات لمباراة أمام كمبوديا يوم العاشر من تشرين الأول المقبل في بداية تصفيات كأس العالم 2022. وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي «نحتاج إلى الحضور النسائي في المدرجات ويجب أن نشجع ذلك بطريقة محترمة وقوية ولا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت».وأضاف «حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الاستاد في المباراة الدولية المقبلة لإيران».