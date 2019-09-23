  • الثلاثاء , 24 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • رئيس الفيفا يشيد بقرار إيران

رئيس الفيفا يشيد بقرار إيران

رياضة
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زيوريخ ـ وكالات:
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أول أمس، إنه حصل على «تأكيد» من السلطات الإيرانية بالسماح للنساء بحضور مباراة بتصفيات كأس العالم في طهران الشهر المقبل.
وتوفيت مشجعة إيرانية هذا الشهر بعدما أشعلت النار في نفسها احتجاجًا على اعتقالها بسبب حضور مباراة كرة قدم.. وتوجه مسؤولون من الفيفا إلى إيران هذا الأسبوع لمناقشة التحضيرات لمباراة أمام كمبوديا يوم العاشر من تشرين الأول المقبل في بداية تصفيات كأس العالم 2022. وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي «نحتاج إلى الحضور النسائي في المدرجات ويجب أن نشجع ذلك بطريقة محترمة وقوية ولا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت».وأضاف «حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الاستاد في المباراة الدولية المقبلة لإيران».

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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