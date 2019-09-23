اليوم.. الجوية في ضيافة السالمية الكويتي

حظوظ الصقور افضل للتأهل

بغداد ـ الصباح الجديد:

يتأهب فريق القوة الجوية، لمواجهة إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ حيث يلتقي القوة الجوية، مع السالمية في الكويت، اليوم الثلاثاء.

القوة الجوية، سيدخل المباراة وهو منتشٍ من الفوز في افتتاح منافسات الدوري خارج ملعبه على أمانة بغداد، ما سيمنحه دفعة معنوية، فضلاً عن فوزه ذهابًا (3-1)..ويبدو القوة الجوية، أكثر استقرارًا من حيث الجهاز الفني، واللاعبين حيث ظهر جليًا من حيث المباريات التي خاضها الفريق سواء بالدوري، أو البطولة العربية، أو حتى المباريات التجريبية التي سبقت انطلاق الدوري.

القوة الجوية، استثمر المباراة في ملعب كربلاء، وحقق انتصارًا قد يكون مريحًا له في الإياب ويمنحه الأفضلية.

و يغيب لاعب دفاع القوة الجوية علي بهجت عن صفوف الفريق بمواجهة السالمية في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس، المحدد لها اليوم، بسبب الإصابة.

وقال بهجت في تصريحات صحفية: «للأسف سأغيب عن الفريق في مباراة السالمية الكويتي المقبلة، بسبب إصابة الركبة التي لحقت بي. أحتاج للراحة والابتعاد عن خوض المباريات (من أجل التعافي)».

وبيّن أن المباراة غير محسومة برغم الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت في كربلاء 3-1، مردفا: «بالتالي فريقنا مطالب بالتركيز والجدية في المباراة والحرص الكبير لضمان التأهل للدور التالي».وأشار إلى أنه رافق الفريق للكويت ليدعم زملاءه في المباراة، متمنيا أن يكون القوة الجوية في يومه ويحقق المطلوب ليخطف بطاقة المرور لدور الـ 16.

إلى ذلك، حصل نادي القوة الجوية على الرخصة الآسيوية بعد استيفاء كافة المعايير واللوائح اللازمة لمنح الرخصة الآسيوية.. وقال مدير ادارة النادي كامل طعمة درباش في بيان للنادي، انه «تم أنجاز كل الشروط واللوائح الخاصة بالتراخيص والاستمرار بالعمل من اجل إكمال كل ما يخص لجنة التراخيص».

وأشار إلى أن «النادي وفر وعمل جاهدا للإسراع في الحصول وتطبيق كل المعايير التي ترفع من اسم نادينا ليكون اول الأندية العراقية بتطبيق الشروط التي تجعلنا في الصف الأول وضمن الأندية الآسيوية».

من جانبه، طالب السالمية جميع الجماهير الكويتية باختلاف ميولها، بدعم الرهيب في مواجهته المقبلة مع ضيفه القوة الجوية العراقي، المقرر لها اليوم الثلاثاء ، على استاد ثامر، في إياب دور الـ32 لبطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويتطلع السماوي لتحقيق الفوز، وتعويض تأخره ذهابا (3-1).. ونشر الحساب الرسمي للسالمية على «تويتر» عدة تغريدات، لطلب الدعم الجماهيري.. كما تحدث نجم الفريق، الأردني عدي الصيفي، لجماهير السالمية وكافة الأندية الكويتية، مطالبا إياهم بمؤازرة الفريق، مؤكدا أن الرهيب يمثل الكرة الكويتية في البطولة العربية، وليس نفسه فقط.