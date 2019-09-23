«السيارات « : تأهيل وتشغيل خط الغلونة الحار في مصنع الميكانيك

«الصلب» تسعى للحصول على شهادة الجودة الدولية

بغداد _ الصباح الجديد :

باشرت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بإعمال تأهيل وتشغيل خط الغلونة الحار في مصنع الميكانيك التابع لها.

واوضح مدير عام الشركة الدكتور المهندس مظهر صادق التميمي ان الملاكات الهندسية والفنية في مصنع الميكانيك باشرت بتأهيل وتهيئة خط الغلونة الحار ونقل معدات الخط لتنفيذ الاعمال المدنية وتهيئة البناية للشروع بالعمل .

واشار المدير العام الى ان عملية التأهيل تهدف الى تحقيق اعلى المستويات الانتاجية باجود المواصفات واقل الكلف وتعد بادرة وخطوة ضرورية لانتعاش مصنع الميكانيك واعادة حركة العمل فيه ، مؤكدا ان الخطط المرسومة للسنوات المقبلة تسير بانسيابية وحسب ماتطمح اليه الشركة.

على صعيد متصل وقعت الشركة العامة للحديد والصلب احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة عقدا مع احدى الشركات العالمية للحصول على شهادة الجودة الدولية.

واوضح مدير عام الشركة عباس حيال ان شركته وقعت عقدا مع شركة فكسل العالمية لمنح مقر الشركة ومصنع الانابيب الحديدية التابع لها شهادة الايزو(ISO9001:2015) ، مشيرا الى انه سيتم المباشرة بعملية التدقيق الخارجي من قبل الشركة المتعاقد معها قريبا ، مع استعداد الشركة وموظفيها لإكمال جميع المتطلبات من اجل تسهيل عملية منح الشهادة ونيلها بأسرع وقت ممكن.

في شأن اخر اشار مدير مصنع الانابيب الحديدية المهندس عدنان هاتو محمد الى المباشرة بتنفيذ طلبية لاحدى شركات القطاع الخاص لانتاج وتجهيز انابيب قطر 1016 ملم ، لافتا الى انه سيتم تغليف الانابيب المنتجة من الخارج بالبولي اثيلين بثلاث طبقات هي الايبوكسي باودر والمادة الرابطة (الادهسف) ومن ثم حبيبات البولي اثيلين وتبطين الانابيب من الداخل بالايبوكسي الغذائي .

الجدير بالذكر ان مصنع الانابيب الحديدية التابع للشركة يختص بانتاج انابيب ملحومة حلزونيا باقطار من 16أنجا ولغاية 48 أنجا مطابقة للمواصفات العالمية لمعهد البترول الاميركي (API-5L) ويحتوي على خط للطلاء الخارجي بالبولي اثيلين وخط آخر للتبطين الداخلي بالايبوكسي الغذائي ويجري العمل حالياً على نصب معدات الخط الانتاجي الجديد للحام الطولي.