مواصلة العمل لصيانة وترميم السداد الفيضانية والسداد المحيطة بالأهوار

مدير الموارد المائية في البصرة للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

قال مدير الموارد المائية في البصرة المهندس مفيد عبد الزهرة ان تشكيلات وزارة الموارد المائية المتمثلة بشركات الفاو والعراق والرافدين باشرت بأعمال صيانة وترميم السداد الفيضانية والسداد المحيطة بالأهوار تحسبا لأرتفاع مناسيب المياه في موسم الشتاء المقبل .

وأضاف ان هناك أيضا أعمالا أخرى تقوم بها تشكيلات الوزارة لصيانة اكتاف نهر دجلة وشط العرب كما ان هناك حملة كبيرة تقوم بها الوزارة لكري وتطهير الانهر الرئيسة والفرعية في جميع اقضية ونواحي محافظة البصرة .

وأكد مدير الموارد المائية ان واردات المياه من نهر دجلة وتحديدا من خلف ناظم قلعة صالح في محافظة ميسان جيدة جدا ووصلت الى معدلات 97 و 98 مترا مكعبا في الثانية وبأستمرار هذه الايرادات العالية من المياه الى شط العرب ادى الى خفض تراكيز الاملاح بشكل كبير جدا على عمود نهر شط العرب ووصلت فيه تراكيز الاملاح هذه في محافظة البصرة الى ( 1500) جزء بالمليون وفي منطقة كتيبان (1100) جزء بالمليون وفي ابي الخصيب (1400) جزء بالمليون وفي سيحان ( 1070) جزءا بالمليون وتعد هذه التراكيز الملحية ضمن المعدلات المقبولة .