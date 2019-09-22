منافسة قوية على جوائز مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

مع بدء عروض الافلام

الجونة ـ كاظم مرشد السلوم

منذ اليوم الثاني لبدء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وانطلاق عروض الأفلام السينمائية المشاركة فيه والتي تتنافس على جوائزه في مختلف المسابقات، بدأ الجمهور يتحدث عن فوز هذا الفلم أو ذاك، علما ان هناك كم كبير من الأفلام لم يعرض بعد، ويبدو ان الاختيار الجديد للأفلام خصوصا تلك التي شاركت في أهم المهرجانات السيمائية العالمية، مثل مهرجان كان وبرلين وفينيسيا، كان السبب في تكهنات الجمهور المبكرة، وبالتأكيد ستكون مهمة لجان التحكيم صعبة كذلك لقوة الأفلام المتنافسة، علما ان الجوائز يتم اقتسامها بين مخرج الفلم ومنتجه الرئيسي، ويشارك الجمهور في ترشيح الفلم الفائز في مسابقة سينما من أجل الإنسانية.

أربعة مسابقات تتنافس الأفلام على الفوز بجوائزها وهي: –

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

تمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة الجوائز والمكافآت التالية:

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل نجمة الجونة وشهادة، و50000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل نجمة الجونة وشهادة، و25000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل نجمة الجونة، وشهادة، و10000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل نجمة الجونة، شهادة، و20000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل نجمة الجونة، وشهادة.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة نجمة الجونة، وشهادة.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

ستمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة الأفلام الوثائقية الجوائز والمكافآت التالية:

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل وتشمل (نجمة الجونة، شهادة و30,000 دولار أمريكي)

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل وتشمل (نجمة الجونة، شهادة، و15,000 ألف دولار أمريكي)

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل وتشمل (نجمة الجونة، شهادة و7,500 دولار أمريكي)

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل وتشمل (نجمة الجونة، شهادة و10,000 دولار أمريكي)

مسابقة الأفلام القصيرة

ستمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة الأفلام القصيرة الجوائز والمكافآت التالية:

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير وتشمل (نجمة الجونة، شهادة و15,000 دولار أمريكي)

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير وتشمل (نجمة الجونة، شهادة و7,500 ألف دولار أمريكي)

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير وتشمل (نجمة الجونة، شهادة و4,000 دولار أمريكي)

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير وتشمل (نجمة الجونة، شهادة و5,000 دولار أمريكي)

جائزة سينما من أجل الانسانية

الأفلام الطويلة، ذات الطابع الإنساني، في جميع الأقسام، والمميزة بإشارة نجمة على الجانب الأعلى من الصورة، مُرشحة لنيل هذه الجائزة. ويتاح للجمهور فرصة التصويت لاختيار أحد هذه الأفلام لمنحه جائزة الفيلم الفائز (نجمة الجونة، شهادة و20,000 دولار أمريكي).