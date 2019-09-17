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مجلس الوزراء يوافق على دور ثالث يؤدي فيه المكملون الامتحانات

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق مجلس الوزراء امس الثلاثاء على اداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية.
وذكر المجلس في بيان مقتضب تلقت الصباح الجديد نسخة منه انه “وافق على أداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية”.
وكانت وزارة التربية اعلنت اول امس الاثنين إرسال قرار إجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الصفوف المنتهية في المرحلتين المتوسطة والإعدادية، إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، مشيرةً إلى السماح للطالب المكمل بثلاث مواد فقط، بأداء الامتحان.

وقالت الوزارة في بيان لها إن «وزير التربية (وكالةً) قصي السهيل أرسل قرار منح الطلبة للمرحلتين المتوسطة والإعدادية امتحان الدور الثالث إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه».
وأشار البيان، إلى «السماح لطلبة الصفوف المنتهية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية المكملين بثلاث مواد فقط، بإداء امتحان الدور الثالث».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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