ثمان مواجهات في الجولة الاولى لدوري أبطال أوروبا

11 رقما قبل نزال أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

العواصم ـ وكالات:

تجرى مساء اليوم الاربعاء 8 مباريات ضمن الجولة الاولى لدوري أبطال أوروبا، ففي المجموعة الاولى يلعب كلوب بروج البلجيكي وضيفع جلطة سراي التركي، ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي امام ريال مدريد الإسباني.

ولحساب المجموعة الثانية، تجرى مباراة اولمبياكوس اليوناني امام توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، ويلعب بايرن ميونيخ الألماني امام سرفينا زفيزدا الصربي، وفي المجموعة الثالثة يلتقي دينامو زغرب الكرواتي امام أتلانتا الإيطالي، وشاختار دونيستك الأوكراني امام مانشستر سيتي الإنجليزي.

اما في المجموعة الرابعة، يلتقي أتليتكو مدريد الإسباني امام يوفنتوس الإيطالي، وبايرن ليفركوزن الألماني امام لوكوموتيف موسكو الروسي.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب واندا متروبوليتانو حيث المواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه يوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. وقبل الموقعة، فيما يلي 11 رقما حاسما قبل مواجهات الفريقين:

هدف سجله كريستيانو رونالدو حتى الآن في 3 مباريات رسمية هذا الموسم مع يوفنتوس عندما فاز الفريق 4-3 على نابولي في الدوري الإيطالي.. هدفان سجلهما فيكتور ماتشين «فيتولو»، أفضل هدافي أتلتيكو هذا الموسم، بعد أربع جولات في الليجا، حيث أحرز ألفارو موراتا وجواو فيلكس وتوماس بارتي هدفا واحدا لكل منهم.

لم يفز يوفنتوس في دوري الأبطال، في آخر 3 مباريات بدوري الأبطال خارج أرضه، بهزيمته أمام يانج بويز (1-2) في مرحلة المجموعات الموسم الماضي والخسارة أمام أتلتيكو مدريد (0-2) في ثمن النهائي ثم التعادل في ربع النهائي أمام أياكس (1-1).. خاض أتلتيكو ويوفنتوس 4 مباريات في حقبة المدرب الأرجنتيني للأتلتي دييجو سيميوني، حيث فاز الروخيبلانكوس مرتين على أرضه (1-0) و(2-0) مقابل تعادل سلبي وهزيمة (0-3) في إياب ثمن نهائي التشامبيونز ليج الموسم الماضي.

سجل البرتغالي الصاعد جواو فيلكس بقميص أتلتيكو مدريد 5 في تسع مباريات منذ انتقاله من بنفيكا، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة لزملائه وتسببه في ركلة جزاء.. حقق أتلتيكو 6 انتصارات أمام الفرق الإيطالية على ملعبه وأحرز 14 هدفا واستقبل هدفا وحيدا.

شارك أتلتيكو تحت قيادة سيميوني، في 7 نسخ من دوري الأبطال، وبلغ النهائي مرتين (2013-14) و(2015-16) وخسر أمام غريمه ريال مدريد.. استقبل حارس أتلتيكو يان أوبلاك 8 أهداف في 21 مباراة على أرضه بدوري الأبطال على مدار خمسة مواسم، منذ 2014-15، عندما نزل بديلا في مباراة باير ليفركوزن في ثمن النهائي ليستمر في حراسة عرين الأتلتي حتى الآن.

حقق الأتلتي 9 انتصارات على أرضه في المنافسات الأوروبية، حيث استقبلت شباكه هدفا وحيدا فقط عندما فاز على بروج البلجيكي 3-1 الموسم الماضي، وتعرض لهزيمة وحيدة في آخر 22 مواجهة أوروبية على أرضه، 18 فوزا و3 تعادلات، حيث خسر أمام تشيلسي 1-2 في موسم 2017-18 في أول مباراة أوروبية على ملعبه الجديد واندا متروبوليتانو.

سجل كريسيتيانو رونالدو في شباك أتلتيكو مدريد 10 أهداف في آخر 8 مواجهات، بينها ثلاث مرات «هاتريك» مرتين في دوري الأبطال مع كل من يوفنتوس الموسم الماضي وريال مدريد في 2016-17.

وإجمالا سجل المهاجم البرتغالي 25 هدفا في شباك الروخيبلانكوس.. في 32 مواجهة أمام فرق إيطالية بالمنافسات الأروبية، خسر أتلتيكو 11 مرة وفاز 17 وتعادل 4، سجل 44 هدفا واستقبل 31.