الكشف عن تفاصيل عقد فاتي مع برشلونة

مدريد ـ وكالات:

كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثلاثاء، عن تفاصيل عقد الموهبة الشابة أنسو فاتي، مع برشلونة.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن فاتي وقع على عقد جديد مع برشلونة في تموز الماضي، والذي يمتد حتى صيف 2022 مع إمكانية التمديد لموسمين آخرين.

ويتضمن عقد فاتي مع برشلونة شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل مقابل 100 مليون يورو، بينما حصل اللاعب الشاب صاحب الـ16 عامًا على مكافأة بعد التجديد تبلغ 700 ألف يورو.ووفقًا للعقد الجديد، فإن راتب فاتي سيزيد تدريجيًا في حالة استمراره بفرق الشباب من 300 ألف يورو في السنة الأولى إلى 600 ألف يورو في السنة السادسة.

أما في حالة انضمامه للفريق الأول في برشلونة، فسيحصل على مليون يورو كراتب في السنة الأولى، ومليون و250 ألف يورو في السنة الثانية، ومليون و500 ألف في السنة الثالثة.

يذكر أن فاتي استغل غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي خلال الفترة الأخيرة للإصابة، وأثبت قدراته مع الفريق الأول لبرشلونة من خلال المشاركة وصناعة وإحراز الأهداف بالليجا.