نتانياهو يعترف بمستوطنة عشوائية في غور الاردن قبل الانتخابات التشريعية

الصباح الجديد ـ وكالات :

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الاول الأحد أن الحكومة تريد «تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية»، وذلك قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء. ويسعى نتانياهو إلى زيادة نسبة مشاركة قاعدته اليمينية في الانتخابات. ويعيش نحو 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 2,7 مليون نسمة.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الاول الأحد اعتراف الحكومة بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، قبل يومين من الانتخابات العامة.

وكان نتانياهو قطع على نفسه عددا من الوعود في الأيام الأخيرة أملا منه في زيادة نسبة إقبال الناخبين. وقال مكتب نتانياهو إن الحكومة وافقت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في غور الأردن على «تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية». وتُعتبر كل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تميز بين تلك التي وافقت عليها وتلك التي لم تحصل على موافقتها. وتعيش نحو 30 عائلة في هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية التي تأسست عام 1999.

من جهته دعا نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى «وقف الجنون الإسرائيلي الذي يهدف إلى تدمير جميع أسس العملية السياسية». بدورها، ذكرت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن «الحكومة مستمرة في تجاهلها الصارخ (للهدف المتمثل) في التوصل إلى حل الدولتين لإنهاء النزاع مع الفلسطينيين».

يخوض نتانياهو معركة صعبة لإعادة انتخابه يُواجه خلالها خصمه رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.

ويعيش قرابة 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 2,7 مليون نسمة.

وينظر إلى المستوطنات على أنها عقبة أمام عملية السلام، خاصة أنها مبنية على أراضٍ يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية.