العراق ينفي انطلاق طائرات مسيرة من أراضيه قصفت منشآت نفط سعودية

بومبيو يستثمر الموقف ويتهم إيران به

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفى مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاحد، الاتهامات التي طالته بشأن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان ورد لشفق نيوز “ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وان الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الاطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات”.

واضاف البيان “يدعو العراق جميع الأطراف الى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت. وتؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من ان التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد امننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ”.

وتابع “يجدد العراق دعوته الى التوجّه لحلِّ سلميّ في اليمن، وحماية أرواح المدنيّين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة. ويدعو دول العالم، ولاسيّما دول المنطقة ، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمُبادرات تضع حدّاً لهذه الحرب التي لا رابح فيها، والتي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة، وتدمير البنى التحتية، والحيويّة”.

وكانت CNN أوردت ان مصدرا مطلعا على مجريات التحقيقات باستهداف معملين لشركة أرامكو السعودية في منطقة بقيق، كشف أن الهجوم تم بواسطة طائرات مسيرة “درون” أقلعت من العراق وليس من اليمن، وفقا للمعلومات الأولية.

واضاف المصدر الذي وصف بالمسؤول لـCNN إن الأضرار في هذا الهجوم ناجمة عن هجوم بـ”طائرات درون مسلحة”، على حد تعبيره.

وتسبب قصف المنشآت النفطية في السعودية بتوجيه الاتهامات للبلاد ولإيران بأنها وراءه، سيما بعد اعلان الحوثيين مسؤليتهم عن العملية، الفرصة التي استثمرها وزير الخارجية الأميركي بومبيو، اذ قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر “تقف طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية في حين يدعي روحاني وظريف الانخراط في الدبلوماسية. وفي خضم كل الدعوات إلى وقف التصعيد، شنت إيران الآن هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم. ولا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن”.

وتابع بومبيو في تغريدة اخرى «ندعو جميع الدول إلى إدانة الهجمات الإيرانية علنا وبشكل لا لبس فيه. وستعمل الولايات المتحدة مع شركائنا وحلفائنا لضمان أن تظل أسواق الطاقة مزودة بشكل جيد وأن تُساءل إيران عن عدوانها».