وزير الكهرباء يؤكد توقيع عقود لتطوير شبكات الكهرباء في الانبار و الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، امس الأحد، توقيع عقود مستقبلية جديدة لتطوير شبكات الكهرباء في الأنبار والموصل .

وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقت ” الصباح الجديد ” منه ان ” مؤتمر العراق للطاقة المقام حاليا في العاصمة بغداد و الذي بدأت اعماله يوم امس السبت ويستمر لاربعة ايام سيشهد توقيع عقود مع كبريات الشركات العالمية لتطوير شبكات الكهرباء في المناطق الغربية و تحديدا محافظة الانبار و كذلك محافظة الموصل”.

واضاف الخطيب بحسب البيان، أن ” اعادة اعمار كل ما دمره الارهاب خلال السنوات السابقة، يحتاج الى سقوف زمنية وان الادارة الحالية للحكومة وضمن خططها ستلتزم بالتوقيتات “.

ويذكر في هذا الصدد ان الوزارة وقعت امس الأول السبت عقداً مع شركة “سيمنز” الألمانية لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين الأولى والثانية، بلغت قيمته مليار و320 مليون دولار وبفترة إنجاز تدريجية قدرها (٢٨) شهراً لانجاز هاتين المحطتين



ونقل بيان عن وزير الكهرباء لؤي الخطيب قوله إن «هذا العقد، ضمن الخطة التي أعدتها وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية في العراق بشكل عام والمناطق المحررة على وجه الخصوص، حيث سيتم اضافة (١٦٩٠) ميكاواط إلى منظومة الانتاج بعد دخول هاتين المحطتين إلى الخدمة، والتي تعرضتا للدمار من قبل عصابات داعش الإرهابية».

وأشار الخطيب، إلى أن «العقد هو باكورة المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم مع شركة سيمنز الالمانية، وستعقبه مجموعة من العقود الأخرى، تشمل قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع».