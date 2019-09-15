محافظ بغداد يعلن تنفيذ حملة خدمية واسعة في النهروان

بمشاركة 16 بلدية وأكثر من 100 الية تخصصية

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلن محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري تنفيذ حملة خدمية واسعة في ناحية النهروان بمشاركة واستنفار 16 بلدية واكثر من 100 الية تخصصية .

وقال محافظ بغداد خلال زيارته وجولته الميدانية لناحية النهروان بحضور اعضاء مجلس المحافظة والملاك المتقدم للمحافظة ان « الحملة ستشمل تنفيذ اعمال مختلفة وبمشاركة واستنفار لجهد 16 بلدية إضافة الى اشراك اكثر من 100 الية تخصصية ، مبينا ان الحملة تأتي ضمن خطتنا التي انطلقنا بها واستكمال لحملة خدمة بغداد شرفلنا .

وأوضح الجزائري ان « الاعمال ستشمل قص وتسوية الطرق وفرشها بمادة الحصى الخابط (السبيس) ويعد حلا مؤقتاً لحين البدء بمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي الذي سبق الإعلان عنه ، مؤكدا تكليف مدراء 16 بلدية بمتابعة العمل ميدانياً والنزول الى الشارع برفقة الملاكات والجهد الالي «.

وتابع « الحملة ستشهد مشاركة 55 الية تخصصية للقيام بأعمال مختلفة الى جانب مشاركة 16 الية تخصصية تابعة لمديرية مجاري محافظة بغداد للقيام باعمال تسليك وتنظيف شبكات الصرف الصحي ،فضلا عن مشاركة 35 الية تخصصية تابعة لمديرية ماء محافظة بغداد تشمل حوضيات وحفارات «. واشار المحافظ الى ان محافظة بغداد « انهت صيانة مشروع توسعة ماء النهروان بطاقة 1000 متر مكعب وحالياً يدخل المشروع بالضخ التجريبي إضافة الى تنفيذ اعمال ربطات تقوية للماء في المناطق المحتاجة«.