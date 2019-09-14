الداخلية تتسلم الملف الامني والجيش ينسحب قرب المدن لإسناد الشرطة المحلية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر عسكري ان قوات الجيش ستنسحب الى مناطق على قريبة من المدن بعد تسلم الشرطة المحلية الملف الامني.

وقال المصدر ان قوات الجيش ستكون في الوقت الحالي على مقربة من المدن وجاهزة لإسناد الشرطة المحلية، في حال حدوث أي طارئ بشكل لا يتجاوز بضع دقائق للوصول إلى أي مكان بتلك المدن .

واضاف ان الانسحاب سيكون بمحيط المدن والبلدات بشكل ملاصق، ويكون بمثابة جدار أمني على باب أو حدود كل مدينة، عادا أن إخلاء الأحياء السكنية والابتعاد عن الأسواق والتجمعات المدنية بشكل عام من قبل الجيش يمنح شعورا للمواطنين بتحسن الأمن ويخفف من الظواهر المسلحة في الشارع.

وتابع انه تم نقل بعض القطعات العسكرية المقاتلة خارج المدن مع سلاحها، وقد سبقت ذلك مداولة بين قيادات الجيش والشرطة في الخطط الأمنية، وخطط التسليح الذي تحتاجه الشرطة المحلية لإدارة الملف، مشيرا إلى أنّ الخطوة ستكون بمثابة اختبار تجريبي لقدرات وزارة الداخلية، وفي حال نجاحها بإدارة الملف، فسيتم الشروع بتطبيق القرار والانسحاب الشامـل للجيـش مـن المـدن.

وأعلنت وزارة الداخلية في السابع من ايلول الجاري عن وجود جدولة لتسلم الشرطة الاتحادية الملف الامني، وستتسلم الملف لاربع محافظات الشهر المقبل.