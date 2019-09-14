الصين تعفي منتجات أميركية من الرسوم العقابية

الصباح الجديد ـ وكالات:

قالت وكالة «شينخوا» إن بكين ستعفي بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية فرضتها على سلع أميركية، في أحدث مؤشر على انحسار التوترات التجارية بين الصين وواشنطن.

وقالت الوكالة: «تدعم الصين الشركات ذات الصلة التي تشتري كميات معينة من فول الصويا ولحم الخنزير ومنتجات زراعية أخرى اعتبارا من يوم امس السبت، بما يتماشى مع مبادئ السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية»، مضيفة أن لجنة الرسوم الجمركية التابعة للحكومة الصينية ستستثني تلك السلع من الرسوم الجمركية الإضافية.

وذكرت الوكالة نقلا عن سلطات لم تسمها أن الصين تملك «آفاقا واسعة» لاستيراد منتجات زراعية أميركية مرتفعة الجودة. وأضافت: «من المأمول أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بما تقوله وأن تفي بتعهدها بخلق أوضاع مواتية للتعاون في المجالات الزراعية بين البلدين».

وقدمت الولايات المتحدة والصين بذلك بوادر على انحسار التوترات بينهما، وذلك مع استئناف الصين شراء منتجات زراعية أميركية، وإرجاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زيادة رسوم جمركية على سلع صينية محددة.