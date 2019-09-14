الشرطة بطلاً لكأس السوبر على حساب الزوراء

الوطني يواجه تركيا مرتين ودياً .. والناشئة يغادر إلى قيرغستان

بغداد ـ الصباح الجديد:

توج فريق نادي الشرطة بطلاً لكأس السوبر على حساب فريق الزوراء في المباراة التي اقيمت مساء أمس بملعب الكوت الأولمبي وقادها الحكم الدولي واثق محمد.. بفارق ركلات الجزاء 4/3 بعد التعادل في الوقت الاصلي بهدف لمثله، سجل علاء عباس هدف التقدم للزوراء من ضربة رأسية في الدقيقة 49 ، وعادل الكفة للشرطة البديل الكونغولي المحترف أمبوكو في الدقيقة 60 .

وفي ركلات الجزاء، سجل للشرطة الكونغولي أمبوكو وضرغام إسماعيل وعلي فائز ووليد سالم، في حين اضاع سعد عبد الأمير، وسجل للزوراء عماد محسن واحمد جلال وعبد الله عبد الأمير واضاع محمد عبد الزهرة ومحمد رضا.

ويعد الزوراء الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر، حيث فاز به في 4 نسخ من أصل 8 أقيمت من قبل.. وتأهل الزوراء لخوض مباراة السوبر في 6 مناسبات سابقة، وخسر اللقب مرتين أمام الغريم، القوة الجوية.

اما فريق الشرطة الأقل فهو مشاركة في كأس السوبر بين الأندية الجماهيرية الـ4 الكبار، حيث خاض مباراة واحدة في عام 1998 أمام الزوراء أيضا وخسر بهدف من دون رد، ويعد هذا الكأس هو الاول للنادي الاخضر في كأس السوبر.

وأقيمت بطولة السوبر 8 مرات فقط حيث كانت النسخة الأولى عام 1986 وجمعت بين الرشيد والطلبة وتوج الأول بفوزه بهدفين مقابل هدف واحد.أما النسخة الثانية فكانت في 1997 بين الزوراء والقوة الجوية، وتوج الثاني باللقب بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدف واحد.وبعدها بعام واحد توج الزوراء باللقب بفوزه على الشرطة بهدف دون رد، فيما كانت النسخة الرابعة في العام التالي وذهب اللقب لنفس الفريق بفوزه على الطلبة بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما.وفي العام التالي فاز الزوراء باللقب مجددا بالانتصار على القوة الجوية بهدف من دون رد.وفي النسخة التالية ثأر القوة الجوية من الزوراء بالفوز عليه بهدف من دون رد.

وفاز بلقب النسخة السابعة، فريق الطلبة بفوزه على القوة الجوية بهدفين مقابل بهدف واحد.وتوقفت بطولة السوبر لمدة 5 سنوات قبل أن تعود عام 2017 مجددا وتوج بلقبها الزوراء بركلات الترجيح على حساب القوة الجوية، بعد التعادل بهدف لكل فريق.

إلى ذلك، التقى وزير الشباب والرياضة احمد رياض، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم نهاد أوزدمير، وبحث معه امكانية جهود العراق لرفع الحظر عن بقية الملاعب في المحافظات العراقية بما فيها العاصمة بغداد.وذكر بيان للوزارة «أبدى رئيس الاتحاد التركي استعداد بلاده لدعم العراق وكرة القدم فيه، فضلا عن تقديم المساعدة للارتقاء بواقع الكرة العراقية».واضاف البيان «تم خلال اللقاء الاتفاق على إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني في تركيا، وإقامة مباراتين تجريبيتين لأسود الرافدين مع المنتخب التركي في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة والاخرى تحتضنها مدينة غازي عينتاب في تركيا».

إلى ذلك، اختتم منتخب العراق للناشئين معسكره التدريبي في مدينة إسطنبول التركية بالفوز على فريق شباب كورفا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب كنزة.

وأنهى منتخب العراق الشوط الأول بالخسارة بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويسجل ثلاثة أهداف وينهي اللقاء فائزًا.. وقال عماد محمد مدرب منتخب الناشئين إن المباراة كانت مفيدة إلى حد كبير، قبل الدخول في التصفيات الآسيوية التي من المقرر أن تنطلق في السادس عشر من الشهر الجاري في قيرغستان.

وبين أن وفد المنتخب سيغادر إلى قيرغستان اليوم الأحد ، في رحلة تمتد لأكثر من 5 ساعات قبل أن تتم مواجهة منتخب الإمارات في افتتاح مشوار التصفيات التي ستقام في مدينة بيشكيك عاصمة قيرغستان.

يذكر أن قرعة التصفيات وضعت منتخب العراق إلى جانب منتخبات «قيرغستان – لبنان – الإمارات».